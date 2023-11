Progetto intorno al Fabbricone. Il ciclo di incontri pubblici per saperne di più: ecco le date

Al via gli incontri di approfondimento organizzati nell’ambito del percorso partecipativo sull’area del Fabbricone, che accompagna il progetto degli interventi di rigenerazione urbana dell’area del teatro di via Targetti finanziati grazie al fondo europeo di sviluppo regionale 2021- 2027 "Coesione Italia". Il progetto, com’è noto, consentirà di riqualificare sia il Fabbricone che l’attiguo Fabbrichino e di creare una nuova area pubblica verde di connessione tra il complesso teatrale e il mercato all’aperto di piazza del Mercato nuovo, creando una nuova porta di accesso da nord alla città storica. Ma ecco il calendario degli incontri, che si terranno al Fabbricone. Si inizia questa settimana, venerdì: dalle 18 alle 20 gli architetti spagnoli Eva Prats e Ricardo Flores presenteranno la loro esperienza di recupero di una fabbrica abbandonata a Barcellona e la trasformazione in sala teatrale, la Sala Beckett (nella foto con il modellino del teatro). L’incontro sarà introdotto da Marco Brizzi. Il giorno successivo, sabato 4 novembre, dalle 17 alle 19, Marco Cremaschi, professore alla scuola di Urbanistica di Sciences Po, tratterà il tema del rapporto fra teatro e città dal punto di vista delle politiche urbane. L’incontro sarà introdotto da Marco Brizzi. La partecipazione ai due primi incontri sarà riconosciuta per gli architetti come 1 credito formativo per ciascun incontro, in autocertificazione. Si prosegue poi la prossima settimana con altri due incontri: venerdì 10 novembre dalle 18 alle 20 interverrà Gianfranco Capitta, giornalista e profondo conoscitore della cultura teatrale nazionale e delle vicende legate all’attività di Luca Ronconi a Prato.

Il ciclo di incontri di approfondimento si concluderà sabato 11 novembre, dalle 17 alle 19, con Elena Pirazzoli, ricercatrice all’Università di Colonia, con un intervento dal titolo "Volontà degli uomini e lavoro del tempo. Come nasce un luogo di memoria per la comunità". Introdurrà l’incontro Marco Brizzi. La partecipazione a questi incontri potrà essere di ispirazione per le fasi successive del percorso partecipativo, che giungerà nella fase di proposta con due laboratori previsti per il 30 novembre e il 7 dicembre al Teatro Magnolfi. Nel frattempo, c’è da ricordare che rimane attivo un questionario on line attraverso il quale è possibile esprimere opinioni e indicazioni sul presente e sul futuro dell’area del Fabbricone.