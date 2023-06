Progetti al palo per la burocrazia "Il terzo mandato è un’opportunità"

Il sindaco Biffoni getta lo sguardo oltre maggio 2023. La dead line del secondo mandato amministrativo potrebbe slittare adesso che c’è chi nella coalizione di

governo spinge per dare la possibilità ai sindaci in carica di candidarsi per il terzo mandato. Una opportunità che a Biffoni non dispiacerebbe, cosa che non ha mai nascosto soprattutto alla luce dei tanti progetti ingessati dalla burocrazia che attendono da tempo immemore di poter decollare. A spingere in questa direzione ci sono anche una lunga serie di sindaci toscani che hanno scritto all’Anci nazionale e regionale perché "si faccia carico di una iniziativa forte e decisa per l’introduzione dell’eliminazione del limite del secondo mandato e della revisione delle responsabilità per i sindaci".

"Credo che in un contesto in cui si mette mano agli enti locali non si può continuare a rinviare alcune decisioni importanti sui primi cittadini. Comunque la si pensi i sindaci sono il primo fronte, riferimento diretto delle comunità ed eletti direttamente proprio da quella comunità", dice Biffoni che apre la strada ad un eventuale terzo mandato. "Io a Prato non riesco mai a dire no; certo non decido da solo". Una possibilità che mette d’accordo centrodestra e centrosinistra: molti sindaci attualmente in carica e in scadenza potrebbero così portare a termine progetti e iniziative di grande interesse come quelli legati ai finanziamenti del Pnrr. Cosa Biffoni vorrebbe riuscire a portare a termine?: "Il sottopasso del Soccorso, la nuova palazzina dell’ospedale, palazzo Pacchiani, il parco urbano sono tutti in corso: il problema è che viviamo in un paese ingessato dalla burocrazia, per molte delle opere progettate e finanziate già durante il mio primo mandato il nastro lo taglierà il mio successore, che almeno spero mi inviti - spiega -. Insieme ad altri sindaci certamente vorrei vedere a buon punto la ciclovia Prato-Firenze, la tramvia Prato-Peretola che coinvolge anche Campi e Sesto. E vorrei che con la Regione e i sindaci toscani si arrivasse a una definizione delle infrastrutture fondamentali per tutti i nostri territori, dai collegamenti per la mobilità agli impianti per i rifiuti".

A dare forza all’iniziativa ci sono anche le parole di Antonio Decaro, presidente nazionale di Anci: "Chiediamo che il Parlamento rifletta sul terzo mandato dei sindaci, visto che siamo l’unico Paese europeo che prevede un limite. Il sindaco può essere bocciato dai cittadini, mentre ci sono parlamentari che nessuno conosce e che vengono continuamente eletti anche per sei o sette volte".

Silvia Bini