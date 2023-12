Produzione industriale in frenata. Prato -8% e l’alluvione non c’entra

Frena la produzione industriale. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, che ora viene certificato dalle rilevazioni del Centro studi di Confindustria Toscana Nord. A Prato la produzione industriale si è ridotta in maniera consistente rispetto allo scorso anno. Il terzo trimestre 2023, raffrontato allo stesso periodo 2022, fa registrare un – 7,9%. L’andamento complessivo riflette quello del tessile e degli altri settori maggiormente rappresentati nella nostra area: si va dal -11,1% del tessile al -4,1% della meccanica, comprendente anche il meccanotessile, e al -3% dell’abbigliamento-maglieria. "Va detto che questi risultati scontano un termine di confronto, il 2022, decisamente impegnativo, in conseguenza del particolare andamento che i settori tipici pratesi hanno avuto a partire dalla pandemia – analizza la vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Fabia Romagnoli". Dopo la caduta a picco del 2020, che vide contrazioni della produzione industriale pratese del 20%, gli anni 2021 e 2022 hanno infatti mostrato una fortissima capacità di risposta delle imprese, con aumenti anche a due cifre in parte viziati dalla pandemia.

"Si comprende bene, quindi, come i rallentamenti che si sono manifestati nel 2023 producano un effetto relativo particolarmente dirompente. Ma al di là delle enfatizzazioni dei risultati della rilevazioni a causa di fattori statistici – commenta Romagnoli – certamente già il 3° trimestre di quest’anno non poteva dirsi buono per l’industria pratese: il tessile, in particolare, che nel recente passato aveva avuto prestazioni superiori al dato nazionale, si è di fatto avvicinato ai risultati più severi di quest’ultimo".

Va detto che le rilevazioni sono state effettuate prima dell’alluvione: quello che è accaduto dopo vanifica di fatto le aspettative fatte dalle aziende per l’immediato futuro. "Il disastro che si è verificato scompagina le previsioni - aggiunge Romagnoli - nei prossimi mesi le imprese alluvionate, che pure si sono già rimesse in condizione di operare o che nei casi più gravi lo stanno facendo in queste settimane, non potranno dare un contributo pieno alla produzione. Da imprenditrice, peraltro a mia volta colpita dall’alluvione, trovo straordinaria la determinazione con cui le aziende, dai titolari ai loro collaboratori, stanno lavorando per risollevarsi: il tessile di Prato, per quanto ferito, c’è, è attivo e pronto a soddisfare le richieste della clientela".

