Prodotti green di alta qualità Prato c’è

Leonardo Biagiotti

Milano Unica restituisce speranza agli imprenditori pratesi dopo la prima giornata, che pure era partita col freno tirato. Col passare delle ore però gli stand si sono riempiti e oggi sarà una giornata importante per fare il bilancio finale in attesa della chiusura di domani. Sicuramente c’è un clima migliore rispetto a quello di Parigi e questo è un segnale positivo per la valorizzazione del Made in Italy e del tessile di alta gamma. Milano è al centro del mercato e Prato è protagonista assoluta a Milano, con 95 espositori sugli oltre 560 presenti. La sostenibilità è diventata un marchio di fabbrica preliminare per fare affari: anche questa è una buona notizia, perché qui, come sempre, si è giocato d’anticipo.