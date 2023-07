Processo mafia cinese Snobbato da tutti L’ennesimo rinvio dopo un anno e mezzo

Un processo che nessuno ha intenzione o interesse a fare. Non è una supposizione ma una certezza visto che il "famoso" processo a quella che è stata definita "mafia cinese" (inchiesta "Chinatrack") non è ancora partito. Incredibile ma vero. Ieri si è tenuta l’ennesima udienza a carico di ben 55 imputati (di cui 10 italiani) che è finita in un nulla di fatto, come tutte le altre da un anno e mezzo a questa parte. Questa volta a impedire di procedere è stata la mancanza del perito che il collegio dei giudici avrebbe dovuto nominare per eseguire la traduzione delle intercettazioni. La Procura (procede la Dda) ha inviato la pec con la richiesta di quali intercettazioni richiede la traduzione il 26 giugno. Dove sia finita questa lista nessuno lo sa tanto che il collegio dei giudici non si era neppure preoccupato di chiamare il perito a cui affidare l’incarico durante l’udienza semplicemente perché l’elenco delle telefonate (in cinese e in svariati dialetti) non si trova. I giudici hanno rinviato l’udienza a ottobre. E i mesi passano. Senza la tradizione di quelle telefonate – per cui ci vorranno mesi da quando sarà dato incarico al perito – il dibattimento non può iniziare, essendo un processo che si basa fondamentalmente solo sulle intercettazioni telefoniche.

Per rendersi conto dei tempi biblici basta scorrere qualche data. Gli arresti della squadra mobile nei confronti di una ventina di cinesi accusati di far parte di una temibile associazione di stampo mafioso, risalgono al gennaio 2018 per fatti di oltre dieci anni fa. Dopo una serie di corsi e ricorsi (ben due tribunali, Riesame e Cassazione, hanno cancellato l’aggravante dell’associazione a delinquere di stampo mafioso), l’udienza preliminare si è aperta nell’ottobre del 2020. Ci è voluto un altro anno e mezzo prima di chiuderla con il rinvio a giudizio per "mafia" di 33 cinesi. La fase dibattimentale è partita nel febbraio 2022. "Dibattimentale" si fa per dire perché da un anno e mezzo – di rinvio in rinvio – il processo è incagliato sulle questioni preliminari.

Il che vuol dire che non è stato sentito neppure un testimone. La prima udienza fu rinviata per difetti di notifiche, la seconda (clamorosa) perché erano spariti i 56 faldoni del procedimento. Trovati i faldoni, adesso manca la lista delle intercettazioni da affidare a un perito per la traduzione. Non si sa dove sia finita, persa nell’etere visto che il pm Lorenzo Gestri (applicato al processo solo da poco tempo) ha inviato la pec il 26 giugno. Un iter processuale da record (negativo). E pensare che la maxi inchiesta (il fascicolo aperto dieci anni fa è passato di mano in mano subendo fortissimi ritardi già nelle indagini) era stata presentata come qualcosa di rivoluzionario che dimostrava finalmente l’esistenza della mafia cinese in città tanto che l’ex il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, presentando gli arresti, accostò Prato a Corleone. Di tutto ciò restano solo ritardi e rinvii. A pensar male, verrebbe da dire che a nessuno interessa.

Laura Natoli