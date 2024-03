Problemi senza fine. Treni, c’è lo sciopero: "E per le due frane non ci saranno ristori"

Se le parole per descrivere lo stato d’animo di cittadini e aziende di vallata nei giorni scorsi erano state ansia, preoccupazione, angoscia, adesso prevale l’esasperazione. Sui social si usa spesso il termine "ostaggi": è così che si sentono i cittadini, che devono affrontare ogni giorno file pazzesche e strade che sarebbe più opportuno chiamare mulattiere. Giornate che iniziano e finiscono fra imprecazioni e colpi di clacson, perché la misura è già colma. E siamo solo all’inizio.

E le istituzioni? Ieri i sindaci e il presidente della Provincia hanno inviato una lettera alla Regione parlando di 19mila persone ancora semi-isolate: "L’emergenza con cui sta facendo i conti la popolazione della Val di Bisenzio e, con essa il sistema scolastico, lavorativo ed economico pratese, richiede una risposta eccezionale, nei modi e nei tempi, con un’azione istituzionale coordinata e sinergica che veda la Regione alla guida del sistema di emergenza per la soluzione di una problematica complessa che necessita di risorse e competenze importanti". Prato chiede che la Regione si attivi "al più presto anche con il ministero delle infrastrutture perché garantisca risorse adeguate al potenziamento di un’arteria che svolge un ruolo cruciale per la mobilità e lo sviluppo economico del territorio provinciale".

Giani ha risposto subito all’appello, aprendo alla collaborazione ma escludendo subito ristori. "La 325 è una strada fragile, possiamo parlare sia di interventi sul tracciato attuale, con gallerie paramassi ad esempio, che di alternative verso Figline che certamente sono costose ma delle quali si può discutere. Servirà, in questo caso, anche l’aiuto del governo". Quanto ai ristori, il governatore ieri ha chiarito, in risposta ai consiglieri di FdI Torselli e Capecchi, che "sono possibili solo con lo stato di emergenza nazionale", ma, tecnicamente, non ci sono i presupposti perché non c’è rischio per le persone e non c’è stato un evento meteo eccezionale. Infine lo stato di emergenza regionale, invocato dalle imprese: "Si può dichiarare quando ci sono conseguenze dirette di una calamità naturale, ma in questo caso le conseguenze sono indirette. E comunque lo stato di emergenza regionale non ha rilevanza ai fini di eventuali ristori. Siamo comunque disponibili a valutare tutti gli interventi necessari. Sindaci e presidente della Provincia mi dicano una data e faremo una riunione tutti insieme". Dal canto suo il deputato Pd Marco Furfaro ribadisce l’importanza "di interventi urgenti con l’aiuto del governo" e propone un collegamento con l’Autostrada del Sole, che sarebbe "una infrastruttura strategica essendo anche l’unica alternativa possibile in caso di interruzione dell’A1". Attacca forte il Movimento Cinque Stelle: "A meno di una settimana dalla frana – dichiara la consigliera pratese Silvia La Vita – che ha interrotto la Sr 325 e isolato 20.000 persone, cittadini e cittadine cominciano ad essere esausti. I sindaci si appellano alla nostra pazienza, ma la pazienza non può reggere davanti alle gravi negligenze a cui stiamo assistendo".

Intanto i cittadini si stanno organizzando in proprio per scambirsi informazioni con pagine Facebook ad hoc sul traffico, mentre Confartigianato ha creato un canale WhatsApp per aggiornare le imprese sull’emergenza Sr325. Purtroppo non arrivano buone notizie nemmeno dalla ferrovia: confermato lo sciopero dei treni di domani. Ci saranno due fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Claudia Iozzelli

Leonardo Biagiotti