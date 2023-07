Problemi della sanità L’assemblea di FdI

Stasera alle 21 al Caffè delle Logge in piazza del Comune assemblea pubblica di Fratelli d’Italia sulle problemi della sanità. Interverranno il sottosegretario e senatore Patrizio La Pietra, la deputata pratese Chiara La Porta, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Francesco Torselli, il consigliere regionale FdI componente della commissione sanità Diego Petrucci, il consigliere regionale Alessandro Capecchi, il capogruppo in Comune Claudio Belgiorno e il vicecoordinatore provinciale FdI Gianni Cenni. "Il tema sanitario è cruciale in città e in provincia – spiega La Porta -. Dalla Regione sentiamo sempre scuse sui tagli per giustificare problemi evidenti nel servizio, ma la verità è che il governo Meloni ha stanziato più soldi rispetto alle legislature precedenti e aumentato di 4.000 posti l’accesso alle facoltà di medicina e chirurgia a partire da settembre, così da dare una risposta al basso numero di medici in circolazione".