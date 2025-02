Privee festeggia i 25 anni di attività

Venticinque anni e non sentirli: è il traguardo tagliato da Privee, il negozio di abbigliamento di via Pugliesi 27, a Prato. Un quarto di secolo denso di sfide, passioni e obiettivi raggiunti, come raccontano i titolari Massimo Macchini e Letizia Zucchini.

"Privee – dicono – è per noi un piccolo grande sogno che ogni giorno si rinnova di entusiasmo, insieme a chi ha creduto e continua a credere, come noi, che la bellezza si possa trovare nella diversità, nella ricerca e nella cura del dettaglio. Il nostro più sentito e sincero ringraziamento va proprio ai nostri meravigliosi clienti, i nostri amici, che anno dopo anno si affidano a noi e ci scelgono per affrontare, con l’immagine giusta, i loro momenti speciali e importanti".

"Un grazie anche alle nostre famiglie, che ci supportano e comprendono l’importanza di una scelta lavorativa totalizzante come questa, dove al primo posto, prima degli orari di chiusura e del tempo libero, c’è l’amore per ciò che ogni giorno continuiamo a costruire".

"Oggi Privee taglia il traguardo del 25° compleanno: non è più soltanto un negozio di abbigliamento, ma una realtà di confronto, dove la passione per la moda non si limita alla selezione dei capi, ma diventa un’esperienza unica per ogni persona che ci viene a trovare. Grazie quindi a chi ci ha permesso di arrivare fino a qui, credendo nel nostro lavoro. Ora puntiamo a fare spengere molte altre candeline".