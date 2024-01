PrismaLab nel mirino: "Sprecati 110mila euro per un bar mai utilizzato"

Una spesa che sfiora i 110.000 euro per allestire la zona bar e annessi all’interno di PrismaLab. E’ quanto emerge dall’accesso agli atti del capogruppo della Lega, Daniele Spada, che ha chiesto agli uffici tecnici del Comune l’ammontare della spesa per realizzare il punto ristoro all’interno della nuova struttura al Macrolotto zero, fra via Filzi e via Pistoiese, finanziata con fondi europei. Un punto ristoro che non verrà mai usato. Oltre ai laboratori di ricerca della Casa delle Tecnologie Emergenti, agli spazi per il coworking, quelli per le startup innovative e la sala letture, inizialmente l’idea era quella di aprire anche un bar all’interno di PrismaLab, tanto che il Comune si era fatto promotore pure di un bando, con due manifestazioni di interesse che però presentavano delle irregolarità tecniche. Si prevedeva in particolare una concessione di cinque anni: per i primi tre niente affitto, per il quarto e il quinto anno si chiedevano rispettivamente 900 e 1300 euro al mese. Alla fine l’amministrazione comunale ha cambiato idea e quindi il bar non ci sarà più. Una scelta che ha suscitato le critiche dell’opposizione di centrodestra, con Spada che ha deciso di andare in fondo alla vicenda per capire quelli che sono stati i reali costi sostenuti nell’operazione.

"Siamo di fronte a un enorme sperpero di soldi pubblici – attacca Spada –. Qui o c’è un errore di progettazione, e quindi è colpa dell’assessore Barberis, o c’è una gestione sbagliata dello spazio e quindi la colpa è dell’assessore Squittieri. In entrambi i casi, comunque, lo spreco di fondi pubblici è una partita tutta interna al Partito Democratico". Spada poi si sofferma anche su chi aveva presentato interesse intorno al bar: "Perché non si è tentata una interlocuzione con i due imprenditori cinesi che avevano manifestato interesse sul bar di PrismaLab? – si domanda –. Forse non si voleva un gestore cinese? Se questo fosse successo a parti invertite, a noi del centrodestra ci avrebbero tacciato di razzismo. A loro invece tutto è concesso. E invece stavolta non ci stiamo: qualcuno si deve prendere la responsabilità di avere speso 110.000 per una struttura che è rimasta in funzione solo la sera dell’inaugurazione dell’immobile".

Il capogruppo della Lega, infine, fa una riflessione complessiva sull’utilità di PrismaLab. "La cittadinanza non ci sta andando – conclude –. Il Comune sta organizzando a forza convegni con scarsa partecipazione. E la sala ex bar è del tutto inutilizzata. Di fatto sono soldi dei cittadini buttati al vento. E’ quindi questo il modo di amministrare la città da parte del Pd? Stiamo valutando un esposto alla Corte dei Conti: uno strumento che non amiamo, ma qui serve una riflessione vera su quanto accaduto. I soldi pubblici vanno spesi con responsabilità".