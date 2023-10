PrismaLab, bando deserto. Il bar diventa sala studio: "Ennesimo spreco di soldi"

"Il nuovo PrismaLab lanciato dall’amministrazione Biffoni parte subito male con un messaggio importante che arriva arriva dal bando indetto per il punto ristoro previsto al piano terra dell’ex capannone industriale riqualificato a contenitore di start up e spazio coworking e andato deserto". Claudiu Stanasel, consigliere del Centrodestra, non si lascia sfuggire l’occasione del cambio di rotta della giunta Biffoni che ha deciso di destinare a sala studio lo spazio pensato come bar all’interno di PrismaLab, appena inaugurato nello spazio ristrutturato dell’ex fabbrica Pieri in via Pistoiese.

"PrismaLab di fatto, non porta niente di così innovativo in città in termini di servizi in quanto si tratta di un mero trasferimento di alcuni servizi già presenti in città e poco altro, nonostante in casa Dem vi sia la solita narrazione distorta della realtà - aggiunge Stanasel che ha presentato un question time al sindaco che sarà discusso nella seduta del 12 novembre -. Nella speranza, per il bene di Prato, che questo progetto diventi realmente un valore aggiunto per il nostro territorio e per il Macrolotto Zero, prendiamo atto di una prima risposta molto negativa sul bando andato deserto, a testimonianza che tutto il lavoro fatto in questi ultimi mesi dall’amministrazione non ha portato alcun interesse in imprenditori e investitori a tal punto da partecipare alla gestione del punto di ristoro previsto per il PrismaLab. Fatto che ha costretto l’amministrazione comunale a rivedere subito i propri piani, destinando quello spazio ad una area di studio con qualche tavolo e qualche sedia".

I lavori sono partiti ad inizio 2019 con l’imponente abbattimento dei 15mila metri cubi occupati dal vecchio edificio della fabbrica Pieri, l’equivalente di 50 appartamenti. La demolizione ha consentito l’apertura dell’isolato e la creazione di una piazza verde collegata pedonalmente con via Filzi e via Pistoiese. L’edificio recuperato ospita oggi al piano terra ospita la sala lettura con 45 posti studio e il punto prestito, al primo piano lo spazio coworking con tutti servizi per le giovani imprese, all’esterno un grande spazio pubblico, ma non il bar per mancanza di gestori.

"Si prenda atto, inoltre, che questo è l’ennesimo bando di questa amministrazione ad andare deserto, a dimostrazione di una problematica sempre più strutturale legata alle politiche fallimentari che il Pd sta mettendo in campo in città", aggiunge il consigliere di Centrodestra al quale fa eco il capogruppo della lega, Daniele Spada che ha protocollato una interrogazione

sulla mancata assegnazione del bar di PrismaLab.

"Credo sia l’ennesima dimostrazione di risorse sprecate - dice Spada -. Ho presentato un’interrogazione con oggetto il bando andato deserto per il bar di PrismaLab e quindi del cambio di destinazione dello spazio per esso previsto. Vorrei sapere dal Comune se sono state realizzate strutture o allacci particolari per ospitare un bar e quanto siano eventualmente costati. Ritengo - aggiunge il capogruppo della lega - che avessero predisposto bancone, zona cucina, spogliatoi, tavolini e sedie sia uno spreco sconcertante, alla luce di come è stato cambiato velocemente indirizzo. Una grave leggerezza, o iniziale e o conclusiva".