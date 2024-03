Primi bonifici dopo l’alluvione. Doppio segnale

Finalmente una buona notizia per gli alluvionati. Sono in partenza dalla Regione i primi bonifici con i contributi di sostegno alle famiglie colpite dal disastro del 2 novembre. I soldi servono anche per i danni causati ai beni mobili, comprese le auto. Si possono avere fino a 3mila euro. E’ una novità positiva in sé, ma è anche il segnale che gli alluvionati non sono stati dimenticati e questo forse è ancora più importante. Questo primo contributo non esaurisce l’iter dei rimborsi e andrà a sommarsi a ulteriori somme che nel corso dei prossimi mesi verranno messe a disposizione da Stato e Regione. Adesso non bisogna fermarsi.