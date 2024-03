Primavera del Fai. Il Fabbricone tutto da scoprire

Porte aperte sulla storia dell’industria tessile e la vivacità culturale della città. E’ la proposta della delegazione di Prato del FAI-Fondo ambiente italiano guidata da Marzia De Marzi per le Giornate FAI di primavera in programma su tutto il territorio nazionale per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico italiano. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 marzo. Dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso) i visitatori saranno accolti in un interessante percorso all’interno dello stabilimento produttivo Fabbricone e nei teatri nella stessa area, Fabbricone e Fabbrichino. A fare da guida ci saranno gli "Apprendisti Ciceroni" (allievi del Convitto Cicognini, dell’Istituto tecnico industriale Buzzi e del Conservatorio san Niccolò appositamente formati in collaborazione con i loro docenti), i volontari FAI e il personale di Fondazione Teatro Metastasio. Non occorre prenotazione. Le Giornate FAI di primavera sono un’iniziativa che contribuisce a sostenere la mission e l’attività del FAI. E’ in questo spirito che ai visitatori sarà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro. La più grande fabbrica edificata alla fine dell’Ottocento, ancora oggi simbolo di una città che produce e della capacità di costruire in maniera architettonicamente avanzata gli spazi di lavoro, continua la sua attività con il lanificio F.lli Balli portato avanti da Leonardo e Rossano Raffaelli, Manuel Hoechel nel segno della tradizione tessile, distinguendosi per innovazione e management.

Nei capannoni dove ancora pulsa il lavoro, la sorpresa della sala Pier Luigi Nervi e i pannelli del pittore Guido Dolci. Nella stessa area, la visita proseguirà negli spazi teatrali dove nel 1974 il regista Luca Ronconi inaugurò un laboratorio che rivoluzionò il concetto di teatro coinvolgendo gli spettatori, capace di affermarsi nel panorama nazionale come luogo di sperimentazione e ricerca in collegamento con il Fabbrichino, vocato alle rappresentazioni teatrali per bambini e ragazzi. Davvero luoghi affascinanti con tante tante storie da raccontare e che saranno aperti ai cittadini per un weekend fitto di curiosità. Da segnare sull’agenda e non perdere.

M. C.