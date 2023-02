Schlein a valanga anche in provincia

primarie pd

Prato, 26 febbraio 2023 – Elly Schlein si afferma nettamente anche a Prato. Quando ancora i risultati non sono definitivi, lo certifica una nota del Pd provinciale che comunica anche i votanti ufficiali, ovvero 6020. E’ l’affuenza più bassa di sempre.

Il riepilogo dei dati a Prato e provincia

NAZIONALE

Voti validi 5986

Bonaccini 2434 (40,66%)

Schlein 3552 (59,33%)

REGIONALE

Voti validi 5779

Mercanti 2377 (41,13%)

Fossi 3402 (58,86%)

I commenti

“Il risultato finale vede consolidarsi anche nella nostra provincia il trend regionale con un dato netto in favore di Elly Schlein che si afferma in 6 comuni su 7: solo a Poggio a Caiano ha conquistato più voti Stefano Bonaccini - commenta Stefano Nenciarini, responsabile organizzazione della Federazione pratese - nel nostro territorio provinciale Schlein registra un gradimento che supera il 60%. Nonostante l’allerta meteo che ha colpito la nostra zona abbiamo ottenuto un’affluenza in linea con gli altri territori della Toscana e non possiamo che ringraziare, come sempre, la nostra straordinaria comunità per aver permesso queste primarie in decine di seggi che hanno coperto tutta la provincia”.