Primaria Il Magnifico senza palestra: "Serve una soluzione definitiva"

POGGIO A CAIANO

Niente autobus per andare in palestra per problemi di orario. Dopo la nota del Comune di qualche giorno fa che riferiva dell’improvviso dietrofront del dirigente scolastico, adesso è il professor Alessandro Lattanzi, che da un anno è il nuovo preside dell’istituto comprensivo "Filippo Mazzei", a spiegare come è nata la decisione che riguarda la scuola primaria "Lorenzo il Magnifico". Perché dunque il servizio è stato rifiutato? "Abbiamo deciso così – spiega Lattanzi – perché non è stato possibile conciliare i rigidi orari del servizio con le esigenze della scuola. Era previsto il trasporto nella fascia 8,45-11,35 senza possibili aggiustamenti. Questi orari non coincidono né con l’avvio delle lezioni né con la conclusione della mattinata, prima della mensa. Dall’inizio, tuttavia, era noto che non tutte le classi del Magnifico avrebbero potuto utilizzarlo. Ogni classe svolge infatti due ore settimanali di educazione motoria e le classi del Magnifico sono 15: non tutte si sarebbero potute inserire in quella finestra oraria di tre ore giornaliere del trasporto. Le classi che non avrebbero potuto usufruirne avrebbero svolto comunque le ore di educazione motoria utilizzando il cortile interno dell’istituto o spostandosi a piedi verso la palestra di via Giotto o verso quella del plesso Mazzei".

La scuola dunque utilizzerà tutto l’anno la palestra di via Giotto. "Ad oggi – aggiunge il dirigente – si prevede l’uso della struttura per tutto l’anno da parte di alcune classi, mentre le altre faranno educazione motoria nel cortile della scuola Il Magnifico dove si possono praticare esercizi come corsa, riscaldamento e semplici giochi di squadra: il cortile non è attrezzato come spazio per l’educazione motoria. Emerge ancora una volta, con forza, il dato di fatto che le bambine e i bambini del plesso non hanno una palestra a disposizione. Abbiamo apprezzato l’impegno dell’amministrazione per trovare una soluzione parziale al problema, si ritiene tuttavia necessaria una stretta collaborazione tra Comune e istituto per progettare una soluzione strutturale e di lungo periodo".

Lattanzi poi sottolinea: "L’amministrazione è così attenta al tema dello sport che sin da giugno, anche a seguito della chiusura del palazzetto dello sport, ha preso subito accordi con le associazioni sportive per utilizzare la palestra della scuola Mazzei, senza però chiedere prima l’assenso del consiglio di istituto. Lo stesso consiglio si è trovato quindi a deliberare a posteriori su una programmazione già avviata e, operando con spirito di collaborazione, ha deciso di mantenere quel piano di concessione della palestra fino a dicembre 2023".

Dal canto suo il Comune fa sapere intanto che per il prossimo anno scolastico è intenzionato ad attrezzare il piazzale esterno come una vera e propria palestra all’aperto.

M. Serena Quercioli