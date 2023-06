Prima presentazione del libro di Fabio Panerai e Riccardo Barni, "C'era una volta nella piana pratese"

Prima presentazione per "C’era una volta nella piana pratese" libro scritto da Fabio Panerai con la collaborazione di Riccardo Barni domani alle 18 all’Università Popolare, in viale Vittorio Veneto 80. Saranno presenti Panerai e Barni, gli assessori Barberis e Mangani e Andrea Passerotti della casa editrice Porto Seguro. Coordina la presentazione, Claudia Iozzelli, collaboratrice de La Nazione. Il libro, il cui sottotitolo è "Storie più o meno piccanti in una pianura bollente di desideri e passioni", contiene 84 racconti ispirati a fatti realmente accaduti, i cui protagonisti restano celati dietro nomi di fantasia e situazioni che li rendono irriconoscibili. Il libro ha riscosso un grande successo e viene ristampato a più riprese dalla casa editrice; è disponibile nelle librerie pratesi.