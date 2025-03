Prima e Seconda . La fase clou dei campionati

Prima e Seconda Categoria, atto ventiquattresimo dei campionati: fischio d’inizio alle 15. Cominciando dal girone D di Prima Categoria: lo Jolo, secondo spera di ridurre le distanza violando il Rossi nel derby con il CSL Prato Social Club. Scendendo a metà graduatoria, attenzione al Prato Nord, che mira a restare al di sopra della linea di galleggiamento facendo risultato sul campo del Novoli. Poi ci sono le due formazioni in zona retrocessione: il Casale sarà impegnato davanti al proprio pubblico nello scontro interno con la Gallianese, il Maliseti Seano dovrà battere al Nelli il San Godenzo per continuare a sognare la salvezza.

Seconda Categoria, girone C: c’è la Pietà determinata a mantenere la testa contro una Montagna Pistoiese particolarmente in forma. Un assist potrebbe arrivare dalla Galcianese in lotta per la zona playoff, qualora quest’ultima bloccasse almeno sul pari il San Niccolò secondo. Anche il Montemurlo di Ermini cerca di mantenere il posto nelle zone nobili ed allo Scirea si misurerà con l’Olimpia Quarrata. Il Chiesanuova sarà di scena in trasferta contro la Virtus Montale, mentre il Mezzana dovrà concentrarsi sullo scontro di Pistoia contro il Bugiani Pool 84. Il percorso di Scilla come nuovo tecnico del Tavola inizierà al Martelli contro il Montalbano Cecina. Valbisenzio riceve il Pistoia Nord, il Vernio contro il Cintolese. Chiusura con il girone F: Poggio capolista al Martini contro La Lanterna.