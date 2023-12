Prima e seconda categoria. Un Natale da batticuore

L’ultimo sforzo prima della sosta natalizia: l’obiettivo per le formazioni pratesi di Prima e Seconda Categoria è quello di dare il massimo, nel recupero del settimo turno di campionato che si terrà alle 14,30 odierne. Nel girone C di Prima, c’è il derby C.F. 2001-Jolo: gli uomini di coach Diodato giocheranno per riavvicinarsi alla vetta, quelli di Filippo Ermini per allontanarsi dalle zone calde. Il CSL Prato Social Club invece attende la visita dell’ambizioso Quarrata.

Scendendo in Seconda, alcune partite del girone E si sono già giocate mercoledì scorso con il Prato Nord che ha battuto 2-0 il Cintolese, mentre due sere fa Scardilli e De Carlo non sono riusciti ad impedire la sconfitta del Chiesanuova nella tana del Borgo a Buggiano (vincitore per 4-2). Il match di cartello è indubbiamente Montemurlo Jolly-Montagna Pistoiese: i montemurlesi sono determinati a battere l’attuale prima della classe, per mettere la freccia e riprendersi la vetta. La Galcianese attende il San Niccolò, mentre La Querce se vedrà in trasferta contro il San Felice.

Passando al girone F, la Pietà 2004 è chiamata ad aggiudicarsi l’intera posta in palio nell’incontro con il Mezzana padrone di casa. Per progettare il ritorno al comando della graduatoria, la banda Giovannetti dovrà inoltre sperare che il Prato Sport riesca a fermare almeno sul pari la Virtus Rifredi.

Occhio infine anche al Tavola, che appare rigenerato dalla cura Tinti: sconfiggendo a domicilio il Santa Maria, i rossoverdi si avvicinerebbero ulteriormente alla zona playoff.

Giovanni Fiorentino