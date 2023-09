"Prima a teatro". Ecco la rassegna per i bambini

Conto alla rovescia per la rassegna "Prima a teatro" che invita i bambini a prendere posto direttamente sul palcoscenico per assistere a otto spettacoli nel mese di ottobre. Il è "I brutti anatroccoli", in scena sabato e domenica (alle 17): una produzione della compagnia teatrale Stilema per un doppio appuntamento per i più piccoli (dai 3 ai 10 anni). La fonte d’ispirazione è l’immortale fiaba di Hans Christian Andersen ma, anziché un solo anatroccolo, gli anatroccoli in scena sono tanti, come in una classe. Così diversi ma accomunati dall’essere "piccoli e fragili" a causa dell’età, i bambini-anatroccoli traggono forza proprio da quella comunità-classe che diventa una palestra, uno spazio di crescita in cui si costruisce una propria identità fin dai primi anni di vita e dove si entra in relazione con gli altri formando una comunità. Uno spettacolo che spiega come trasformare le proprie debolezze in un punto di forza.

"La rassegna si chiama ’Prima a teatro’ perché chi si abitua ai palcoscenici fin da bambino con ogni probabilità li frequenterà anche da adulto – sottolinea Beatrice Magnolfi, presidente del Politeama Pratese – Andare “prima a teatro” è un potente viatico per poi affezionarsi e imparare a essere bravi spettatori. Anche quest’anno i piccoli verranno invitati a sedersi sul palcoscenico insieme ai loro accompagnatori, con una formula già collaudata l’anno scorso che replicheremo in quattro appuntamenti immaginando l’emozione che possa provare un bambino seduto su un palcoscenico con la grande platea di poltrone rosse alle spalle". Il teatro dunque come un grande gioco che coinvolge e affascina i più piccoli: un gioco che li farà salire sul palcoscenico e sedere su grandi cuscini, a un passo dalla scena dove si muovono gli artisti. Si parte con un classico, la fiaba di Andersen cui s’ispira liberamente il titolo dello spettacolo in scena il prossimo weekend. Un classico che tocca un argomento universale, andando ben oltre il tempo in cui la fiaba è stata scritta. "Questo tempo pare sfidarci a essere capaci di costruire noi stessi e la nostra identità – si legge fra le note di regia - accettando le differenze e le unicità di cui ognuno è portatore".