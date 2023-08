Prezzi dei carburanti nel mirino della Finanza

All’inizio di agosto la Guardia di finanza di Prato ha effettuato ispezioni in 12 distributori di carburante nei comuni di Prato e provincia, rilevando irregolarità in 8 di essi. Allora tra le irregolarità riscontrate, come spiegato dalle Fiamme gialle pratesi in una nota, "hanno riguardato l’omessa comunicazione al ministero dello Sviluppo economico dei prezzi praticati dal distributore". La Guardia di finanza nazionale fa sapere di aver intensificato l’azione di controllo sui prezzi del carburante e in Italia, dal primo di agosto, sono stati eseguiti 1230 (85 su autostrada e i restanti su rete stradale) interventi con 789 violazioni contestate. La Gdf ricorda che "i prezzi devono essere esposti pubblicamente, attraverso apposita cartellonistica, insieme all’indicazione del prezzo medio. Il dato del prezzo medio è determinato su base regionale per gli impianti di distribuzione attivi sulla rete stradale ordinaria, mentre è calcolato su base nazionale per i punti di rifornimento in ambito autostradale".