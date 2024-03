Preziose razze bovine in mostra. Fiera di San Giuseppe a maggio

L’antica Fiera di San Giuseppe, evento di valorizzazione del territorio e dei prodotti dell’intera Val di Bisenzio ma anche del resto della Toscana, quest’anno si terrà dal 10 al 12 maggio, una data scelta dall’amministrazione perché permette un allestimento adeguato all’evento a San Quirico. "Abbiamo deciso di spostare la fiera a maggio per avere la piena disponibilità della piazza di San Quirico, dove tradizionalmente si tiene il mercato della domenica, visto che in quel periodo saranno terminati i lavori di sistemazione", spiega il sindaco del Comune di Vernio Giovanni Morganti. Come sempre la Fiera di San Giuseppe, la manifestazione agricola più importante della provincia, vedrà domenica 12 maggio l’esposizione, a cura di Appennino Slow, con bovini, animali da cortile, florovivaismo e prodotti tipici. Ma ci sanno anche tanti eventi dal venerdì alla domenica: spettacoli dal vivo, attività per bambini e approfondimenti sulla forestazione. Immancabile poi il contest dello zuccherino. Organizzata dal Comune di Verno e dall’Unione dei Comuni la fiera offre spazio a espositori che animano le vie di Vernio da Mercatale a San Quirico con prodotti tipici toscani e anche da fuori regione. Per informazioni sulla mostra mercato chiamare il 334/833 4945 oppure scrivere a [email protected]. La Fiera di San Giuseppe, al centro di una operazione rilancio partita circa venti anni fa, ha quindi raggiunto un bell’obiettivo di affermazione e si caratterizza come uno degli appuntamenti zootecnici più importanti della Toscana. Sono decine gli espositori di prodotti tipici nel percorso tra San Quirico e Mercatale con numerosi allevatori che presentano le preziose razze bovine autoctone e poi pecore, asini, cavalli, animali da cortile. Da ricordare che la 446esima edizione della Festa della Polenta di Vernio è spostata a domenica 14 aprile.