Prevista mancanza d’acqua: ecco dove

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Vaiano che, a causa della sospensione dell’energia elettrica da parte di Enel agli impianti idrici, dalle 9 di sabato 1 aprile si registreranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nella zona collinare di Vaiano e in particolare in via di Sofignano, via delle Case, via della Selva e in località Le Fornaci. La situazione tornerà a normalizzarsi alla fine dell’intervento Enel e quindi, salvo necessità di intervento di sanitizzazione da parte dei nostri tecnici, nel corso del primo pomeriggio. In caso di maltempo l’intervento sarà rinviato al primo giorno utile, previa comunicazione. Publiacqua si scusa con i cittadini del Comune di Vaiano per il disagio che questa interruzione potrà creare loro.