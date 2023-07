Prevenzione gratuita a Montemurlo, il centro medico Phoenix si amplia

Glicemia, esame della protrombina e altri di laboratorio: il centro medico "Phoenix" di Montemurlo si amplia e vara una campagna di prevenzione. Il sindaco di Montemurlo Simone Calamai ha visitato il centro medico "Phoenix" di via Montalese, che ha stretto una importante collaborazione con lo storico laboratorio di analisi fiorentino "Fanfani" e fino alla fine di ottobre offrirà dei pacchetti di prevenzione, come la misurazione gratuita della glicemia, uno sconto del 10% sul costo degli esami di laboratorio e un prezzo agevolato per effettuare l’esame della protrombina con risultati rapidi, anche nel pomeriggio stesso. Il centro sanitario si occupa anche di medicina dello sport con la possibilità di effettuare visite mediche agonistiche e non agonistiche.