Pretorio: Walk In Sound. All’Opera del Duomo Arte ferita e salvata

A Palazzo Pretorio domani torna Wlak in sound, il progetto performativo di Francesco Dendi. Mettetevi le cuffie e preparatevi a vivere il museo come non avete mai fatto: Walk In Sound - del tempo e dello spazio nasce dall’idea di realizzare una "mappatura" delle sale del palazzo, attraverso la costruzione di un percorso sonoro composto da musiche, suoni, rumori e parole, in grado di evocare emozioni e sensazioni e mettere il visitatore in rapporto diretto e in dialogo con lo spazio in cui si trova e gli oggetti in esso contenuti. Due i turni previsti con partenza alle 16 e alle 18. Costo 8 euro, prenotazione obbligatoria a; 0574 1837859 o [email protected]. Sempre domani, alle 15.30, il Museo dell’Opera del Duomo, oltre alla bella mostra appena inaugurata Arte ferita, arte salvata, c’è una proposta per le famiglie: bambini e ragzzini tra i 5 e gli 11 anni potranno scoprire un luogo antico e affascinante con una guida d’eccezione, una dama giunta direttamente dal passato. Durante la visita guidata la dama cercherà di far capire ai bambini come si viveva al suo tempo. Seguirà un laboratorio per la creazione dello stemma della propria casata. Costo 5 euro, prenotazione obbligatoria a [email protected]