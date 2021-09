Prato, 22 settembre 2021 - Pienone nella chiesa di San Domenico, ben oltre la capienza, con tante persone che hanno dovuto seguire la celebrazione dal chiostro. Tanti fedeli - parrocchie, gruppi e movimenti - hanno risposto all’invito del vescovo Giovanni Nerbini a riunirsi in preghiera in un momento molto difficile per la Chiesa pratese dopo l'arresto di don Francesco Spagnesi e l'indagine che ha travolto la parrocchia dell'Annunciazione alla Castellina.

E così martedì sera, al posto del primo incontro del previsto Convegno diocesano, monsignor Nerbini ha deciso di tenere una preghiera di riparazione.

LEGGI ANCHE:

La celebrazione si è svolta in silenzio, con i presenti inginocchiati di fronte al Santissimo Sacramento. Eloquente la scelta delle letture, affidate, insieme all’animazione della serata, ai giovani della Diocesi. "Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio", si legge nella lettera di San Paolo proclamata nel corso della veglia. Poi le invocazioni con la richiesta di rafforzare "i passi di chi stenta a camminare sulla via dell’onestà e della giustizia" e di "consolare e sorreggere i fratelli e le sorelle feriti".

In chiesa erano presenti insieme ai fedeli i sacerdoti diocesani e i religiosi. Tra questi anche le monache benedettine di clausura, che solitamente non escono dal monastero di San Clemente per partecipare agli incontri comunitari. Dopo la resposizione del Santissimo Sacramento la veglia si è sciolta nel silenzio, così come era iniziata. Il Convegno pastorale diocesano si terrà martedì 5 e mercoledì 6 ottobre sempre in San Domenico.

© Riproduzione riservata