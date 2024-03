Preso il bandito delle spaccate. E’ già in un centro per il rimpatrio

Preso dalla polizia il responsabile delle ultime spaccate registrate ai danni di locali e negozi del centro storico nella notte del primo marzo (due bar del centro Caffetteria del Centro e Nando’s, colpita anche un’edicola). L’uomo, un marocchino noto alle forze dell’ordine, è stato fermato un paio di sere fa dagli agenti della squadra Volante mentre era in via Mazzoni. Alla vista dei poliziotti, lo straniero ha cercato di disfarsi di un oggetto. I poliziotti lo hanno fermato per identificarlo: addosso gli è stata trovata una forbice artigianale della lunghezza pari a quattordici centimetri, che è stata posto sotto sequestro. Da accertamenti espletati a carico dello stesso, è emerso un provvedimento di espulsione da eseguire emesso dal questore di Prato. Infatti, l’uomo è conosciuto come autore di svariate spaccate ai danni di attività commerciali. Accompagnato in questura, lo straniero è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso, e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per le pratiche relative all’espulsione. Venerdì, quindi, il nordafricano è stato accompagnato in un centro di permanenza in provincia di Potenza, in attesa del rimpatrio.

Nei guai un altro straniero, un cinese, stavolta, titolare di una tabaccheria: l’uomo, 24 anni, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. Ad accorgersi che quella canapa in vendita al distributore automatico della tabaccheria dell’orientale, posta in via San Giusto, sono stati gli agenti della divisione della polizia amministrativa e di sicurezza. Gli operatori hanno verificato la conformità della Canapa light posta tra gli articoli di un distributore automatico di tabacchi. Il materiale controllato è risultato privo delle previste analisi quantitative di laboratorio e della fattura d’acquisto riferibile al lotto. La canapa, del peso complessivo di oltre mille grammi, dopo essere stata analizzata dal locale gabinetto di polizia scientifica, è stata sequestrata ed il titolare, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.