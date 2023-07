"Preso a sprangate nella notte" Sindacalista finisce in ospedale Sciopero e protesta Si Cobas

"Ciao amico!", pochi secondi e il pachistano poco più che trentenne, delegato Si Cobas all’azienda di logistica Acca srl di Seano, è stato raggiunto da una scarica di botte sulla testa e sul volto mentre stava rientrando a casa, in zona Pratilia, dopo aver staccato dal turno di notte, poco dopo le 3 e mezzo di un paio di giorni fa. A colpirlo due uomini con i volti coperti da caschi integrali e armati di spranghe che sono stati messi in fuga, evitando risvolti peggiori, grazie all’intervento di alcuni residenti accorsi ai rumori del pestaggio. Una cronaca che fa rabbrividire e che viene raccontata ieri mattina dal rappresentante dei Si Cobas, Luca Toscano, all’uscita della Prefettura dove lui insieme ad una piccola delegazione è stato ricevuto dal capo di gabinetto.

"La vittima dell’aggressione, Ijaz, non riesce ancora a parlare, ha riportato lesioni importanti - fa sapere Toscano - .Abbiamo illustrato alla Prefettura questo ultimo episodio violento che si inserisce in un contesto di escalation di minacce e violenze da parte di alcune persone all’interno e anche fuori dalle mura dell’azienda. Nell’incontro abbiamo chiesto che si intervanga in tempi rapidi con azioni che servano a prevenire certi casi. Va fermata l’escalation di violenze che per noi ha lo scopo di far tornare indietro i lavoratori alle condizioni da schiavi con i diritti calpestati". E’ il Si Cobas a inquadrare il contesto in cui si sarebbe consumato l’attacco al delegato pachistano. "La Acca srl è una azienda di trasporto di abbigliamento a conduzione cinese dove a maggio una serie di scioperi hanno portato ad un accordo per la regolarizzazione di più di venti lavoratori con l’applicazione del contratto nazionale della logistica. Prima della sindacalizzazione in quella azienda vigeva il sistema dei turni di 12 ore, lavoro nero e finti contratti part-time. In due parole: sfruttamento e caporalato", ricorda Toscano in piazza a fianco dei lavoratori. L’aggressione a Ijaz "è arrivata dopo numerose minacce ed episodi di violenza in azienda contro gli iscritti al sindacato, in tutto una ventina". Ci sarebbero anche precedenti specifici, che secondo Toscano sono importanti. Come a maggio scorso, quando ad essere aggredito sotto casa da sconosciuti al ritorno dal lavoro di notte era stato Khalil, un altro delegato Si Cobas della stessa Acca Srl e che abita in una zona un po’ isolata di Carmignano. "In quella occasione il delegato è stato picchiato e l’aggressione pareva che fosse a scopo di rapina, perché alla fine gli erano stati portati via soldi e documenti - continua Toscano - Il sentore è di trovarsi di fronte ad un escalation di violenza che va fermata. Oggi (ieri, ndr) i lavoratori sono in sciopero e hanno manifestato sotto la Prefettura, dalla quale siamo stati ricevuti per un confronto". Secondo il Si Cobas all’interno dell’azienda di Seano ci sono "figure introdotte successivamente all’accordo sindacale, che ha regolarizzato i contratti. Da tempo denunciamo la presenza di caporalato. In questi ultimi due mesi, i carabinieri sono intervenuti due volte per atteggiamenti violenti e inviti a lasciare il sindacato nei confronti di iscritti al Si Cobas".

L’aggressione a Ijaz, secondo la ricostruzione del Si Cobas, sarebbe avvenuta la notte del giorno in cui lo stesso delegato avrebbe chiesto spiegazioni sui mancati bonifici degli stipendi ad una parte dei lavoratori. Bonifici che sarebbe stati fatti poche ore prima del pestaggio. "Le istituzioni - conclude il sindacalista - non possono rimanere ferme davanti alla violenza e all’intimidazione contro chi rivendica rispetto dei contratti e dei diritti nel far west del distretto tessile". Questo caso, per il quale sarebbe esclusa l’ipotesi di aggressione per rapina, è nelle mani dei carabinieri della Compagnia di Prato e dei carabinieri ispettorato del lavoro che potranno informarne la Procura. A ieri non era stato aperto alcun fascicolo in Procura. Intanto stamani il prefetto Adriana Cogode ha convocato il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, tavolo al quale si potrà affrontare anche questo tema.

Sara Bessi