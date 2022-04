Rubavano macchinari tessili nelle ditte, presa la banda: 22 furti fra riusciti e tentati

Prato, 28 aprile 2022 - Nella mattinata di oggi, 28 aprile, sono stati arrestati cinque pregiudicati indagati per numerosi furti commessi soprattutto in ditte del settore tessile. Tra gli arrestati figurano 3 italiani di età compresa tra i 27 e 28 anni, un albanese di 27 anni ed un cinese di 55 anni, i quali facevano parte di un gruppo dedito soprattutto alla commissione di furti all’interno di ditte per la confezione di abbigliamento, da dove rimuovevano macchinari da lavoro che poi rivendevano a titolari di analoghe ditte. Inoltre, sono stati accusati di aver compiuto diversi furti in abitazione, all’interno di esercizi pubblici e su autovetture in sosta.

Le indagini condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Prato sono andate avanti da agosto fino a dicembre 2021, sono stati accertati complessivamente 22 furti, tra consumati e tentati, commessi tra le province di Prato, Pistoia e Firenze.

Gli arrestati agivano solitamente di notte, senza un obiettivo prestabilito, individuando soprattutto ditte del settore tessile. Rendevano inutilizzabili le eventuali telecamere di sorveglianza collegate a sistemi di allarme attraverso l’oscuramento dell’obiettivo utilizzando vernice spray. Nell’ambito della stessa indagine è stato emesso un provvedimento cautelare del divieto di dimora nelle province di Prato e Firenze anche nei confronti di un altro cittadino albanese di 30 anni, non ancora rintracciato.

Restano indagati in stato di libertà altri 4 soggetti, alcuni dei quali con l’accusa di ricettazione. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Prato, Dott.ssa Alessia Iacopini, hanno impegnato gli uomini del nucleo investigativo per oltre 5 mesi, anche attraverso continui servizi di pedinamenti notturni riuscendo a ricondurre i furti accertati al gruppo criminoso. Gli arrestati sono stati rintracciati a Prato, Vernio, Campi Bisenzio ed Acerra (NA).