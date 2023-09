"Presente! Hic et nunc" al Fabbricone. Una performance per Paolo Pandolfini

Promosso dal Biscottificio Antonio Mattei con il patrocinio del Comune di Prato, arriva dal 28 al 30 settembre al Fabbricone "Presente! Hic et Nunc", uno spettacolo in memoria di Paolo Pandolfini, padre dei fratelli Francesco, Marcella, Elisabetta e Letizia, attuali proprietari dello storico Biscottificio Antonio Mattei di Prato, il ’forno Mattonella’. Lo spettacolo scritto e diretto da Letizia, affronta il tema del presente, nella doppia accezione etimologica: da una parte il presente come ciò che avviene adesso; dall’altra il presente con il significato di regalo, offerta, dono. Sul palco una performance tra musica, danza, pittura e tanto colore in una sorta di inventario della memoria e stimolo dell’inconscio collettivo tra luce e buio. I proventi delle tre serate (costo del biglietto 20 euro e il ricavato dell’asta) saranno devoluti in beneficenza, a favore di Att Associazione Toscana Tumori, mensa Giorgio La Pira Prato, Comitato Pro Emergenze Onlus Prato. "Il progetto è nato dalla volontà di fare qualcosa - tiene a sottolineare Letizia Pandolfini - come riassume bene la locuzione latina ‘Hic et Nunc’: Qui e Ora. Il nostro babbo era un uomo straordinariamente semplice al quale non piaceva affatto apparire, sebbene fosse un uomo di cultura, dal cuore grande, collezionista di passioni (dalla musica classica, alle letture ai pesci rossi); lo abbiamo molto amato e lui ha amato noi". Pandolfini ricorda i valori trasmessi dal padre: "Ci ha insegnato che non è possibile rimanere a guardare, restare indifferenti rispetto a ciò che accade intorno a noi, siamo stati fortunati e siamo grati ai nostri genitori e a tutti coloro che ci hanno preceduto - afferma - Il progetto è un modo per commemorarli e per riflettere sulla memoria. La nostra fabbrica di biscotti è un’impresa dove il concetto di famiglia è ben radicato da 165 anni, così come l’attenzione verso il prossimo". L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza, compresi gli incassi delle aste battute al termine di ogni spettacolo da Cecilia Farsetti della Casa d’Aste Farsetti di Prato, durante le quali si potranno acquistare una parte dei tessuti usati e colorati durante la performance. I tessuti sono offerti da Manteco: del resto la ‘pezza’ è da sempre simbolo di Prato come il sacchetto blu, iconica confezione dei Biscotti di ‘Mattonella’.