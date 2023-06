Premio speciale dai carabinieri Encomio per Nesi, l’eroe di guerra

Aveva le lacrime agli occhi. La commozione è stata tanta durante la consegna degli encomi ai militari che si sono distinti in operazioni di servizio in occasione della cerimonia militare per il 209° anniversario di fondazione dell’Arma dei carabinieri.

Un riconoscimento particolare è stato consegnato al carabiniere in congedo Dante Nesi, di Montemurlo, che quest’anno ha compiuto la rispettabile età di 101 anni. Era il 10 ottobre 1941 quando Dante Nesi, giovane contadino nella zona di Marucello (dove ora sorge la tenenza dei carabinieri di Montemurlo), raggiunse Roma per frequentare la Scuola allievi dei Carabinieri Reali. Da sempre musicista nella Filarmonica ’Giuseppe Verdi’ di Montemurlo, durante il periodo militare fu preso come componente della fanfara della Scuola allievi carabinieri, dove suonò il sassofono. Purtroppo, l’allegria della musica della fanfara ben presto lasciò il posto all’orrore della guerra. Dante Nesi, infatti, il 15 luglio del 1942 fu inviato in Albania, con il compito di proteggere le stazioni dei carabinieri assaltate dai ribelli. Nel corso del secondo conflitto mondiale, Nesi si distinse, tra le altre cose, per aver salvato la vita ad un commilitone ferito, ricevendo la Croce al Valor Militare. Successivamente all’8 settembre 1943, Dante fu fatto prigioniero e trascorse quasi due anni ai lavori forzati nelle campagne albanesi, fino a quando, in seguito ad un bombardamento, insieme ad altri commilitoni, riuscì a fuggire. Dopo mesi di peripezie, raggiunse finalmente l’Italia e, successivamente, Montemurlo, dove fu accolto con onore. Ha vissuto la guerra, che porta violenza e morte: tutto questo fa ancora male a Nesi, che sulle sue vicissitudini qualche anno fa ha scritto un libro di memorie.

Silvia Bini