Premio Luigi Biancalani a Prato: 50 anni di medicina e 30 anni di Ordine

Torna l’appuntamento annuale con l’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Prato in cui vengono festeggiati gli iscritti che hanno raggiunto il mezzo secolo dall’iscrizione e i nuovi dottori che fanno il loro ingresso nella comunità professionale.

La cerimonia è fissata per sabato 16 settembre alle 9.30 nel complesso monumentale di San Domenico, dove si svolgerà la "Giornata del medico", organizzata dall’Ordine dei medici pratese. Come consuetudine, nel corso della cerimonia verranno festeggiati i medici e gli odontoiatri con cinquanta anni di laurea: in tutto per questa edizione della manifestazione saranno dodici i dottori ’storici’. Ai neoiscritti, invece, il presidente dell’Ordine, Guido Moradei, consegnerà le pergamene contenente il giuramento di Ippocrate: i nuovi arrivati per quest’anno sono 27.

Sarà un sabato davvero speciale per il mondo della medicina pratese e non solo, perché durante la mattinata sarà annunciata l’istituzione del "Premio dottor Luigi Biancalani", che il Consiglio direttivo in carica ha inteso istituire in memoria del compianto presidente emerito. Infatti Biancalani, scomparso il 23 agosto dello scorso anno, è stato il primo presidente dell’Ordine dei medici di Prato fin dalla sua fondazione nel 1993, mantenendo la carica per oltre venti anni. Alla fine di luglio scorso, inoltre, l’Asl Toscana Centro insieme al Comune e alla Regione ha deciso di intitolare la nuova palazzina esterna dell’ospedale Santo Stefano proprio a Biancalani. Il premio è rivolto a medici oppure ad odontoiatri iscritti all’Ordine o a Istituzioni operanti nel territorio pratese. Il premio, le cui modalità saranno presentate sabato mattina, consta di un riconoscimento economico di cinquemila euro. Sabato mattina sarà anche l’occasione per ricordare i 30 anni dall’istituzione dell’Ordine provinciale.