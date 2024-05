Premio fair play. Gli studenti protagonisti

Torna il tradizionale e annuale appuntamento col “Premio Fair Play Scuola e Sport 2024” quest’anno abbinato anche al “Premio Pitigliani 2024” per ricordare la storica cerimonia del club, Carla Pitigliani scomparsa due anni fa. La consegna dei riconoscimenti si svolge oggi con inizio alle 17 nel salone consiliare del Comune di Prato. In tale occasione saranno premiati due studenti per ciascun istituto presente in Provincia di Prato. Mentre il “Premio Pitigliani 2024” è stato assegnato dalla giuria a Marta Bennati – I.C. Hack e a Thomas Damiani – I.C. Pontormo. Il Panathlon Club Prato, presieduto da Massimiliano Martini, provvederà quindi anche quest’anno a promuoverer fra i giovnai studenti più meritevoli delle scuole pratesi i concetti del fair play e della lotta al doping nello sport.