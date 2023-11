Premio "Amici di Ambra". La borsa di studio a Pagani

Una borsa di studio in chirurgia oncologica, assegnata ad uno specializzando fiorentino. L’associazione "Amici di Ambra odv" di Carmignano, ogni anno, promuove e finanzia questa borsa di studio in collaborazione con Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri italiani). La borsa di studio è intitolata ad Ambra Corsinovi e viene assegnata a chirurghi o specializzandi con età inferiore a 40 anni che hanno partecipato alla selezione. Un altro requisito, oltre all’età, è quello di aver pubblicato nei due anni precedenti uno studio in chirurgia oncologica. La commissione esaminatrice era composta dai dottori Sandro Giannessi, dirigente della chirurgia dell’ospedale di Pistoia e coordinatore regionale Acoi Toscana e Francesco Feroci, dirigente della chirurgia dell’ospedale di Pescia. Vincitore è il dottor Matteo Pagani, specializzando in chirurgia a Firenze che si è aggiudicato il premio di 2000 euro per aver pubblicato in lingua inglese su una rivista medica internazionale uno studio sul tumore del colon retto. La borsa di studio è stata consegnata sabato scorso ad Assisi durante il congresso Acoi ToscanaUmbria. L’associazione "Amici di Ambra", fondata nel 2016, sino ad oggi ha fatto azioni di solidarietà e donazioni per oltre 140mila euro.