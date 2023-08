Premio alle migliori tesi sulla città Ecco i temi della terza edizione

Premio di laurea "Città di Prato", ecco la terza edizione: possono partecipare i laureati negli ultimi cinque anni e le domande vanno presentate entro il 16 ottobre, il bando e la modulistica sono disponibili sul sito del Pin. Questa edizione ammette per la prima volta la candidatura non solo di lauree magistrali, ma anche di lauree triennali. Sono previsti quattro premi – due da 2mila euro per le magistrali e due da mille euro per le triennali – che andranno alle migliori tesi tra quelle candidate che abbiano affrontato lo studio di questi temi legati alla città: urbanistica e processi di riqualificazione e trasformazione urbana; trasformazione dell’economia del distretto con particolare riferimento all’economia circolare e a processi di sostenibilità, innovazione e digitalizzazione; processi di mutamento della società locale di interesse antropologico-culturale e sociologico, con particolare riferimento ai processi di cambiamento connessi al fenomeno delle migrazioni umane e mutamenti del modello distrettuale pratese e del lavoro al suo interno.

Il premio è finanziato dal Comune con l’obiettivo di promuovere e valorizzare lo studio e la ricerca sul patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio. Le tesi migliori saranno pubblicate sulla pagina web del premio (si trova nel sito del Pin) e saranno disponibili in forma cartacea anche in Lazzerini e alla biblioteca del Polo universitario di Prato. Un archivio prezioso che può dare utili indicazioni per linee di politica economica e scelte imprenditoriali volte a delineare gli scenari per il nostro futuro.