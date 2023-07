Première Vision e Milano Unica L’estate delle fiere troppo ’vicine’

Luglio porta con sè il momento clou delle fiere dei tessuti e le collezioni autunno-inverno 2024-25: dal 4 al 6 luglio si svolgerà a Parigi Première Vision, la settimana successiva, dall’11 al 13 luglio, Milano Unica. Stavolta la voglia di esserci è molta: a dirlo sono i numeri con 55 aziende pratesi a Première Vision, in linea con le ultime edizioni, e il boom alla kermesse milanese con 95 (più altre due aziende di settori collaterali) in fiera (incremento del 40%). "Hanno la particolarità di essere le prime edizioni di Milano Unica e Première Vision con la ripresa della circolazione della clientela, inclusa quella cinese, nel post-covid", commenta il presidente della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord Maurizio Sarti. Ed evidenzia il lato negativo della medaglia: "Sono opportunità importanti anche se considero non proficuo per le aziende, sia espositrici che acquirenti, che i due principali eventi fieristici del settore si svolgano entrambi a luglio: sentiamo la mancanza di un momento a settembre". Al di là del rallentamento di produzione nei primi mesi del 2023, "a preoccuparci non sono solo le dinamiche di mercato, ma anche la situazione paradossale che si sta creando nell’ambito delle certificazioni e di sostenibilità: siamo a combattere più con una burocrazia asfissiante che con l’implementazione effettiva dei percorsi, già in gran parte compiuti, di vera sostenibilità - riflette Sarti -. Così le imprese sono costrette a concentrare energie e risorse su aspetti formali che non hanno niente a che vedere con la sostanza della sostenibilità. Nel panorama internazionale rischia di apparire più sostenibile non chi lo è effettivamente, ma chi ha più risorse e pazienza per compilare, dichiarare, barrare caselle. Da qui a lasciare spazio al greenwashing il passo è breve". Sarti lancia un appello agli enti certificatori: "Crediamo nella sostenibilità e abbiamo interesse a far emergere le nostre caratteristiche in questo ambito - dice - . Ma la sostenibilità deve essere sostanza, concretezza di prodotti e processi reali e materiali".

Per Giovanni Gramigni, presidente di Pratotrade, le fiere sono "un test utile per comprendere, nei limiti del possibile date le incertezze dei tempi che viviamo, l’evoluzione del mondo della promozione nel tessile". E se è consapevole che molte cose sono cambiate con una accelerazione subito dopo il picco dell’emergenza covid, "quando abbiamo dovuto potenziare un’attività di promozione più mirata, andando a trovare i clienti per così dire a casa loro con missioni e mini-fiere locali, adesso è "difficile prevedere quali potranno essere gli sviluppi futuri". Per Gramigni l’alta partecipazione ai due appuntamenti di luglio "conferma che le grandi fiere hanno molto da dire, ognuna con la propria identità: Milano Unica con lo sviluppo sulla donna e l’alto di gamma; Première Vision con la vocazione di fiera con un’offerta e una clientela dai profili eterogenei ed una fascia di prodotto più ampia". Gramigni sostiene che "la parola chiave per la promozione tessile del futuro è complementarietà: è anche in questa ottica che come Pratotrade stiamo sostenendo le imprese consorziate nella partecipazione a vari eventi fieristici, anche di nicchia". La promozione passa anche dalla sostenibilità: "La fama di Prato sia per il grande lavoro già svolto e in atto per limitare gli impatti ambientali sul versante idrico, chimico, energetico deve essere valorizzata. La capacità di Prato di interpretare con creatività le tendenze moda, assieme all’attenzione per la sostenibilità, sono carte vincenti".