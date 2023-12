"Premiazione dei Maestri del Lavoro a Prato: 79 toscani onorati a Palazzo Vecchio"

I lavoratori eccellenti della Toscana sono stati premiati i giorni scorsi a Palazzo Vecchio a Firenze per il centenario della ‘Stella al Merito dei Maestri del Lavoro’. 79 toscani hanno ricevuto le Stelle nel Salone dei Cinquecento, per la loro qualità professionale. La cerimonia è stata promossa dal prefetto Francesca Ferrandino. E c’erano anche diversi pratesi: Acquarelli Paola (Edifir Edizioni Firenze), Bei Simone (Nuovo Pignone Tecnologie.), Bianchi David (Nuovo Pignone International), Cecchi Gian Franco (Alma), Ceva Maria e Massimo Gianassi (Officina Meccanica Romagnoli Gianfranco Di Romagnoli Ilaria & C.), Gecele Rosanna (Alberghiera Adriatica Al.A. - Grand Hotel Adriatico), Gianassi Massimo (Officina Meccanica Romagnoli Gianfranco Di Romagnoli Ilaria & C.), Vangi Morena (Studio Dr. Alessandro Antonio Giusti).