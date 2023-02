Premiata Zia Caterina È tra gli eroi di Mattarella

C’è anche il volto sorridente di Caterina Bellandi, 57 anni, per tutti Zia Caterina, tra i trenta ‘eroi della quotidianità’ premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Zia Caterina, che è originaria di Prato, ha ricevuto infatti l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Capelli biondissimi, sorriso contagioso, l’immancabile capellino fiorito, un taxi che è un’esplosione di colori e ottimismo, quello che prova a dare, tutti i giorni, ai bambini malati e ai loro genitori. Bellandi è stata premiata da Matterella "per la generosità nel donare serenità ai bambini malati e alle loro famiglie accompagnandoli gratuitamente con il suo taxi ad effettuare le cure".

La storia di questa piccola grande donna ha una data, una svolta: è dopo la prematura scomparsa del compagno Stefano, tassista, che Caterina inizia a guidare il suo taxi trasformandolo in breve tempo da auto di servizio in "motore d’amore". La benzina? La carica inarrestabile di questa donna pronta a correre in ogni angolo per stare accanto ai bambini malati. Ingrana la marcia, e via, parte una corsa di solidarietà. A Firenze è diventata la ‘Zia’ di tutti, con quell’arcobaleno a motore su cui si muove. E per Prato è un orgoglio.

Caterina Bellandi tramite la Onlus "Milano 25" ha messo in piedi una rete di persone che la supporta e collabora con lei nelle diverse iniziative intraprese a favore dei malati, come organizzazione di feste di compleanno, incontri ed eventi. Sempre con il suo taxi Milano 25. Lo vedi sfrecciare e capisci che c’è speranza, sempre. Insegna a guardare la vita a colori, questa fortissima donna, anche nei momenti più grigi.

"Piano piano si è creato un network di mamme che si passano il numero, si mettono in contatto con me, ma restano in contatto fra loro. Nei momenti di buio anche una piccola luce fa la differenza", afferma Bellandi.