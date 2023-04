"Prefetto, in Vallata mancano i medici"

Le tante segnalazioni dei concittadini alle prese con la sanità e soprattutto con i medici di famiglia, hanno spinto Alessandro Logli, consigliere di Fratelli d’Italia e capogruppo de La Città per Noi a Cantagallo a scrivere al Prefetto. "Ho appreso del suo interesse sul tema ’Tagli al 118’, che riguarda l’intera Provincia di Prato e anche dei tagli di posti letto nel piano estivo dell’ospedale Santo Stefano. Tutto questo rischia di incidere pesantemente su una situazione già critica in Valbisenzio".

Il problema che evidenzia Logli è relativo ai numeri dei medici di medicina generale presenti in Vallata. "In particolare in alta Valle – continua nella lettera – i medici di medicina generale sono pochi e alcuni di essi prossimi alla pensione, mettersi in contatto con loro è spesso un calvario nel vero senso della parola. Si comunica con loro quasi esclusivamente con WhatsApp: dalla richiesta di una visita, anche urgente, alla richiesta di esami e medicine. Devo costatare che ormai la figura del medico di famiglia sta scomparendo nella funzione di sanitario di fiducia che ha sempre rappresentato e non per il loro mancato impegno ma per una mancanza di un numero adeguato di professionisti a copertura di una territorio vasto come il nostro dove il numero dei cittadini residenti è aumentato considerevolmente negli ultimi decenni. Nella nostra realtà, dunque, la riforma generale del settore sanitario rischia di penalizzare ulteriormente i cittadini già fortemente provati. Certo di un suo interessamento la ringrazio anche a nome dei cittadini che si sono rivolti a me in qualità di consigliere comunale".

Claudia Iozzelli