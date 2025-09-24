Precipitò con l’elicottero al Tc . La Cassazione mette la parola fine: "Troppi 11 anni per un processo"

La sentenza definitiva è arrivata nel marzo scorso. Il fatto risaliva al giugno del 2014. Ci sono voluti undici anni prima che la Cassazione mettesse fine alla nota vicenda dell’elicottero precipitato una domenica mattina allo Sporting club di via Firenze. Poteva essere una strage, per fortuna andò bene: nessuno rimase ferito e lo stesso pilota, Alessandro Bettini, imprenditore di 66 anni, se la cavò con qualche graffio. "Un Peter Pan che volava troppo basso", lo definì il pm Lorenzo Gestri nella requisitoria del processo di primo grado chiedendo la condanna a un anno (pena sospesa) per disastro aereo colposo. Condanna che è stata confermata dalla Cassazione sei mesi fa e di cui il procuratore Luca Tescaroli ne ha dato notizia ieri sottolineando i lunghi tempi dell’iter giudiziario. "Per ottenere il verdetto definitivo si sono resi necessari undici anni – ha scritto Tescaroli in una nota –. Vi è stata un’indagine che si è protratta per un anno e dieci mesi, tre processi, di primo grado celebrato a Prato, durato quattro anni, l’Appello, che parimenti ha richiesto quattro anni, e un giudizio in Cassazione, che si è svolto in meno di un anno. Un periodo inaccettabile, pur avendo una tempistica inferiore alla media, che denota come la criticità più grave che affligge la giustizia penale sia rappresentata dai tempi eccessivamente lungi per ottenere una pronuncia sulla responsabilità". La Cassazione ha rigettato il ricorso dei legali di Bettini. "Vi è stata – scrivono i giudici nella sentenza – una concreta messa in pericolo" dell’integrità fisica di tante persone, "tenuto conto del luogo, dell’orario e del numero dei presenti che solo per una fortunata congiuntura non sono stati coinvolti nell’incidente". Bettini precipitò con il suo elicottero nel campo da calcio dello Sporting la mattina dell’8 giugno 2014. Era partito da Calenzano in direzione del mare ma anziché seguire la rotta naturale, sull’A11, passò su via Firenze. Quando sorvolò il Tc, di cui era socio, qualcosa non andò come previsto: l’elicottero planò e si schiantò nel campo vicino alla piscina. Si parlò di un "inchino".

Laura Natoli