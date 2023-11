Precipita con l’auto nella scarpata. Muore dopo un volo di 60 metri

Un malore. O forse una sterzata brusca per evitare un animale che stava attraversando la strada. E poi il volo, di 60 metri, giù per la scarpata, che non ha lasciato scampo all’automobilista. È morta così Floriana Raoni, 72 anni, di Vaiano, comune dell’Appennino pratese. Il tragico incidente stradale è avvenuto l’altra sera, intorno alle 22,45. La donna, al volante della sua Nissan Terrano, è finita fuori strada mentre percorreva via Bocca di Rio, nell’omonima frazione di Castiglione, precipitando giù nella boscaglia, capovolgendosi più volte.

Quando la drammatica corsa si è fermata, probabilmente la settantaduenne era già morta. I primi soccorritori che sono riusciti a raggiungerla, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Rocca di Badolo, in collaborazione con i vigili del fuoco di Castiglione dei Pepoli, hanno trovato la donna senza vita nell’abitacolo e hanno recuperato il corpo, trasportandolo fino alla strada, dove erano intanto arrivati anche i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Floriana.

La donna, nata a Barberino del Mugello, era molto conosciuta a Vaiano, dove viveva e gestiva l’Immobiliare Valbisenzio, e anche dall’altra parte dell’Appennino, perché era la coordinatrice laica del santuario della Madonna di Bocca di Rio Baragazza. Il grande crocifisso che svetta sul monte Tavianella, tra i boschi che sovrastano il santuario di Boccadirio, era stato realizzato proprio da Floriana, assieme al marito Mario Bellucci, e benedetto, lo scorso anno, dal cardinale esorcista Ernest Simoni. "Abbiamo il cuore trafitto", dicono a Baragazza.

"Il santuario era la sua prima casa – ha raccontato tra le lacrime un padre dehoniano –. Curava ogni dettaglio: i fiori dell’altare, le tovaglie ricamate... aveva una grande devozione per la Madonna e la trasformava in cura e amore. Era il volto del negozio dei ricordini e aveva sempre una parola buona per tutti, aveva la disposizione d’animo di accogliere e ascoltare, con il cuore e competenza". Questo, mentre i carabinieri stanno cercando di accertare la dinamica del tragico incidente, che al momento pare non abbia coinvolto nessun altro mezzo oltre a quello della vittima.

