"Precaria senza bonus". Parte il ricorso della Cgil

PRATO

Un’altra battaglia contro quella che è ritenuta una discriminazione. La Flc Cgil di Prato, con l’assistenza dell’avvocato Isetta Barsanti Mauceri, ha promosso il primo ricorso a favore di una collaboratrice scolastica, a tempo determinato, che è rimasta esclusa dall’applicazione della norma (contenuta nella legge di bilancio 2023) che prevede uno sgravio contributivo a favore delle sole lavoratrici a tempo indeterminato che abbiano due figli, il secondo con meno di 10 anni, o tre figli (il terzo con età inferiore a 18 anni).

Il sindacato, guidato a livello provinciale da Filomena di Santo, sottolinea in una nota che "l’esclusione delle lavoratrici dal beneficio è palesemente discriminatoria ed illegittima per ingiustificata disparità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato". L’esempio è appunto il caso oggetto del ricorso che riguarda una collaboratrice scolastica assunta a tempo determinato fino al 31 agosto in una scuola pratese.

"Con il ricorso – prosegue Di Santo – è stata chiesta la disapplicazione della norma della legge di bilancio. Se non sarà corretta, e quindi non saranno incluse anche le lavoratrici a tempo determinato, si aprirà un nuovo contenzioso che questa volta, verosimilmente, non riguarderà solo le lavoratrici della scuola, ma anche degli altri settori".

Il ricorso al giudice del lavoro sul caso della collaboratrice scolastica è stato depositato martedì ed è in attesa di assegnazione.

La Flc Cgil fa notare inoltre, sempre nella nota firmata dalla segretaria provinciale Di Santo, che "mentre l’amministrazione scolastica continua ad essere condannata per il bonus della Carta docente ai soli lavoratori a tempo indeterminato, salvo l’applicazione dal primo settembre 2023, e dopo molte condanne, della stessa Carta docente ai soli contratti a tempo determinato fino al 31 agosto 2023, alle stesse madri precarie è ora precluso il “bonus mamma” in forza di una irragionevole discriminazione fondata sulla durata del contratto di lavoro".