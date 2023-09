Pre e post scuola Iscrizioni on line

Per i ritardatari sono aperte le domande d’iscrizione per il servizio di mensa scolastica e per il ’pre e post scuola’.

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online, utilizzando la nuova piattaforma SiMeal, adottata dal Comune

di Montemurlo per accedere alla qualebisogna autenticarsi tramite Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi (https:montemurlo.simeal.itsicarebenvenuto.php).