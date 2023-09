Pratolirica. Voce in teatro al Politeama

"Voce in teatro" al Politeama Pratese: l’appuntamento, ad ingresso libero, è per stasera a partire dalle 21 ed è giunto alla IX edizione. Si tratta di una serata di canto e di musica che conclude una straordinaria occasione formativa che Pratolirica organizza ormai da nove anni: giovani cantanti che vengono da conservatori italiani e che si presenteranno al pubblico pratese per fare ascoltare un ricco repertorio di arie d’opera, non solo in forma di concerto ma anche in forma scenica e costume (c’è anche il coro Pratolirica con Maymi Kuroki e Nicola Mottaran). "Voce in teatro" è un’esperienza di grosso spessore culturale e di orgoglio per la città in crescita nel percorso musicale. Il merito è dell’Associazione Pratolirica che alla passione e alle molteplici attività liriche accompagna la capacità professionale di dar vita a progetti come questo, che poche realtà culturali possono permettersi. In attesa di questa serata, intanto, dal 10 settembre sono arrivati a a Prato, così come è stato per gli anni passati, studenti di conservatori e città italiane convocati dal maestro collaboratore Nicola Mottaran (conservatorio di Parma): è la volta di Firenze, di Fermo, dell’Accademia di Osimo.

Ma vediamo il programma di massima di questa sera. Mozart, Bizet-Carmen, Donizetti-Norma- Elisir d’amore, Verdi – Falstaff- Traviata, Puccini- Boheme- Butterfly. Gli artisti (che sono stati preparati da un cast di professionisti delle varie arti lirico-teatrali): Federico Vita-tenore e Camilla Console-soprano ( conservatorio di Fermo), Elena Coscia –soprano (da Cesena), Anna Vigori –soprano (conservatorio Firenze), Marica Bisogno ( Salerno, Conservatorio di Osimo). Come uditori: Barbara Andreini e Tosca Passalacqua di Prato. Lo spettacolo è anche una dedica a Renata Scotto, grande soprano appena scomparso, erede di Callas e Tebaldi: sarà la presenza di Anna Vandi, docente al Politeama, a ricordarne l’eredità spirituale e didattica, essendone stata per dieci anni assistente .

Goffredo Gori