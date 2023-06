Pratolirica e scuola Verdi Un palco per nuove voci

Pratolirica e Scuola Verdi insieme per la XV edizione del "Concerto nuove voci per la lirica", un appuntamento di prestigio che grazie alla sua longevità ha presentato voci che hanno poi avuto la possibilità di esibirsi sui palcoscenici più prestigiosi d’Italia: al Maggio Musicale e perfino alla Scala. Per citarne alcuni: il giovane basso pratese Adriano Gramigni (foto), Andrea Pellegrini, Paolo Nevi. Domenica 18 alle 17 nella Sala delle Colonne della Verdi saranno presenti cinque cantanti provenienti dai conservatori di Parma e Firenze: Zhang Zhibin, basso (Cina), Francesca Palitti, soprano (Italia),Vittoria Brugnolo, soprano (Italia), Xia Pengfei, tenore (Cina), Takeshi Sawachi, baritono (Giappone). In programma tredici arie del repertorio operistico e duetti emblematici di tecnica acquisita ed espressività oltre il virtuosismo. C’è il sillabato stretto del rutilante crescendo rossiniano de "La calunnia", voce di basso, cui si alterna l’aereo canto della "fata" falstaffiana di "Sul fil d’un soffio etesio", c’è Mozart al femminile con il duettino grazioso e furbesco de la "Canzonetta sull’aria".

Un finale esuberante con la partecipazione di due studenti della classe di tromba del professor Giorgio Ricci della Scuola Verdi, Zeno Carletti e Alessandro Guazzelli: tra le colonne della sala rimbomberà in duetto con due voci scure lo squillo intrepido e risorgimentale di "Suoni la tromba" da "I puritani" di Donizetti. Al pianoforte il maestro Nicola Mottaran. L’ingresso è libero.

Goffredo Gori