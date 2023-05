Prato per la vita fa tappa a Mezzana

Prato, 19 maggio 2023 – E' la volta del GS Le Lumache di Mezzana a organizzare la nuova tappa

del circuito solidale di corse in notturna di Prato Per la vita, egida Uisp Prato. Ricordiamo che i beneficiari designati sono la "San Vincenzo dei Paoli" e la "Fondazione AMI" .

Sono stati circa 150 i podisti al via che dalle 19 si sono avviati sul bellissimo percorso ciclopedonale che costeggia il fiume Bisenzio, fino al periplo presso l'ex Ponte Baley in località i Confini per fare ritorno al Circolo Lanciotto Ballerini di Mezzana. Il prossimo appuntamento è programmato per il 23 maggio al Circolo Arci Borgonuovo. Servizio fotografico a cura della Ets Regalami un sorriso.