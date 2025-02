Prato vince, primo posto in solitaria

La Pallamano Prato vince il recupero e chiude al primo posto il girone d’andata del campionato di serie B maschile. La squadra allenata da Provvedi ha battuto a domicilio la squadra B del Tavarnelle (la società dove è cresciuto il tecnico) per 27-22. Con questi due punti i pratesi sono saliti a quota 16 distanziando di due lunghezze l’Olimpic Massa Marittima, seconda in classifica che sarà anche il loro primo avversario del ritorno (in trasferta, inizio alle 18).

Questo il tabellino del match di recupero: Lo Re, Aragona 7, Scrivo 1, Balò 8, Pukri 3, Moretti, Diagne, Colò, Nieri, Simoni, Lucarini, Persneka, Pozzi 4, Mocellin 3, Dovichi 1, Grassi.

E questa è la classifica: Pallamano Prato 16 punti; Olimpic Massa Marittima 14; Tavarnelle B 13; Pallamano Mugello 12; Ginnastica Spezia 10; Petrarca Arezzo 8; Medicea Handball Poggio a Caiano e Grosseto 6; Follonica 4; Carrarese – 6. Mugello e Petrarca una partita in più.

La Medicea Handball, aprirà il ritorno scendendo in campo domenica (ore 18.30) a Poggio a Caiano contro il Tavarnelle B.

Massimiliano Martini