Prato, via ai saldi: tutti i consigli di Confesercenti

Prato, 6 luglio 2023 - Pronti, attenti, via. Cominciano oggi (giovedì 6 luglio) i saldi in tutta Toscana, Prato compresa ovviamente. Per 60 giorni, sarà possibile acquistare, risparmiando, articoli di qualità nei negozi cittadini. Confesercenti stima, attraverso una indagine condotta da IPSOS, che oltre sei italiani su 10 - il 61% - già prevedono di comprare in saldo almeno un prodotto di abbigliamento, calzature e accessori. Un ulteriore 30%, invece, è pronto ad acquistare se dovesse trovare l’offerta giusta. Per quanto riguarda la spesa, i consumatori pensano di allocare un budget medio di 227,35 euro, anche se oltre un terzo di chi vuole comprare in saldo prevede di spendere meno di 100 euro (24,9% meno di 100 euro, 9,2% fino a 50 euro), mentre solo il 14,1% spenderà più di 300 euro (il 10,3% tra i 300 ed i 500, il 3,8% oltre 500 euro).

L'arrivo tardivo delle calde temperature adesso favorisce gli acquisti. Scontistiche nelle vetrine tra il 20% e il 30%. Ma ci sono anche punte del 40% per poi proiettarsi, nelle prossime settimane, verso percentuali maggiori. L'appello dell'associazione di categoria è quello di frequentare i negozi nei centri storici e sotto casa. Un valore aggiunto per il territorio dove ad accogliere la clientela resta la professionalità, la qualità e il rapporto umano. "Nonostante che ci tocca svendere prima di vendere, riparte il rito collettivo dei saldi, un’ottima occasione per tutti coloro che cercano di acquistare prodotti di qualità con ottimi prezzi e sconti notevoli e anche quest’anno i consumatori potranno trovare un’ampia scelta a prezzi veramente vantaggiosi”, le parole della coordinatrice sindacale della Fismo Prato, il sindacato del settore moda della Confesercenti, Enrica Marini.

Per garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle vendite, Confesercenti lancia “Saldi Trasparenti", riportando una serie di indicazioni da seguire da parte dei negozianti: indicare in modo chiaro e ben leggibile la composizione del prezzo di vendita al pubblico (prezzo originario, percentuale di sconto, prezzo scontato in euro); accettare pagamento con assegni, carta di credito e bancomat secondo i termini delle relative convenzioni; in caso di vizi o mancata conformità rispetto alle caratteristiche descritte del bene venduto in occasione dei saldi, seguire le ordinarie norme in materia di garanzia; in casi diversi dal vizio o dalla mancata conformità la sostituzione del capo è a discrezione del titolare dell’esercizio; consentire la prova dei capi in vendita per verificare la corrispondenza della taglia; non esibire sconti generici, specie se riferiti soltanto ad alcuni articoli; rendere visibile l’interno del negozio; evidenziare all’esterno le taglie eventualmente disponibili.