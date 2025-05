Prato, venti storie raccontano le grandi trasformazioni degli anni ’50 e ‘60

Prato, 15 maggio 2025 – Venti storie che raccontano la Prato delle grandi trasformazioni sociali ed economiche degli anni ’50 e ’60. Le hanno raccolte, attraverso le loro video-interviste, le studentesse e gli studenti dell’Istituto Cicognini Rodari che le hanno presentate questa mattina, all’auditorium della Camera di Commercio, nel corso dell’incontro su Prato che cambia: anni Cinquanta - anni Sessanta organizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Archivio di Stato di Prato. Quello di oggi è stato il momento conclusivo di un progetto didattico che ha coinvolto dodici classi e decine di studenti impegnati, con i loro insegnanti, a conoscere i cambiamenti che hanno caratterizzato decenni decisivi per la storia della città, con significative trasformazioni nel tessuto sociale, urbano e produttivo. A spiegare le ragioni dell’incontro sono stati Mario Di Carlo (dirigente scolastico dell’Isiss Cicognini Rodari), Diana Toccafondi (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato), Leonardo Meoni (direttore dell’Archivio di Stato di Prato) insieme a Ilaria Bugetti, sindaca di Prato, e Dalila Mazzi, presidente della Camera di Commercio di Pistoia - Prato. Significativa l'immagine simbolo della giornata, messa a punto dalla studentessa Denisa Luca che riflette l'identità di Prato: il Castello dell'imperatore dal cui basamento si sviluppano tre ciminiere fumanti. Ecco i pratesi che hanno raccontato la città del cambiamento: tante ragazze e ragazzi degli anni Cinquanta che hanno messo in luce le loro storie coraggiose di sacrifici e di speranza, di lavoro e di conquiste, in una realtà che, non senza contraddizioni, attraversava il boom economico.

I loro nomi sono Gianfranco Calamai, Romana Imperia Meoni, Silvera Pezzati, Marcella Mannori, Romana Degli Esposti, Linda Felici, Pietro Pasquantonio, Alberto Pecci, Raffaele D’Ascenzi, Silvana Mazzoncini, Dino Casini, Piero Aldo Dell’Innocenti, Francesco Scatolini, Emilio Gabriele Magni, Daniela Franceschini, Eliseo Serri, Enzo Moschi, Roberto Baldi, Isabella Mansueto, Frida Fabbri. Le video interviste, che saranno adesso acquisite dall’Archivio di Stato, sono state raccolte da Rebecca Pinelli, Elena Semeraro, Sara Berti, Chantal Vannacci, Virginia Santini, Maria Cristina Mucci Ylenia Gianassi, Viola Santiccioli, Emma Vignali, Giulia Pasquantonio, Elia Toccafondi, Alessia Biagini, Andrea Napolitano, Erica Scarfò, Matilde Ciucciomei, Carolina D’Ascenzi, Emma Plojovic, Asia Seminara Rachele Guarnieri, Sara Mosca, Marta Casini, Ginevra Magelli Alice Catena, Susanna Magni e Sara Palazzeschi Martina Tempestini Martina Landini Caterina Leo Ludovica Rago. L’Italia del miracolo economico è stato approfondita dalla professoressa Alessandra Cantagalli (Università di Bologna). La Prato che cambia è stata oggetto di una tavola rotonda, moderata dal docente Simone Neri, a cui hanno preso parte Valerio Barberis, architetto e amministratore pubblico, Giovanni Contini, storico e presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età contemporanea di Pistoia, e Marco Romagnoli, studioso di economia locale ed ex sindaco di Prato. L’incontro è stato organizzato da Diana Toccafondi (Fondazione Cassa di Risparmio di Prato) e dai docenti Antonella Franzese, Chiara Cecatiello, Eva Nardi, Simone Neri, Paola Riggio, Andrea Sacchetti (ISISS Cicognini Rodari) e da Chiara Marcheschi (Archivio di Stato di Prato).