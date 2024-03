Prato, un flop i saldi invernali. Confcommercio: "Serve pensare a nuove iniziative"

Prato, 8 marzo 2024 - “I saldi che si sono appena conclusi non hanno portato risultati soddisfacenti. Serve pensare a nuove iniziative dal carattere strutturale per sostenere il settore moda”. A Prato, i saldi invernali sono stati un flop. Lo affermano da Confcommercio Pistoia e Prato. “Se nella prima parte della stagione le attività sono riuscite a difendersi – si osserva – adesso non è possibile dire altrettanto. I risultati sotto le attese di questa tornata sono stati determinati da una serie di fattori concomitanti, come la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, su cui ha inciso la crescita dell’inflazione, e una minore disponibilità economica generalizzata. Accanto a questo, il fattore climatico ha contribuito in modo decisivo a rallentare gli affari, poiché le temperature non sono mai scese in modo significativo e molti capi stagionali sono rimasti invenduti”.

A fronte di questo, secondo Confcommercio, “è necessario riflettere sull’adozione di nuove iniziative strutturali che, specie per i centri storici, siano in grado di attrarre una frequentazione stabile, capace di sostenere una filiera fondamentale per il tessuto commerciale territoriale, come quella della moda”. Inoltre, di recente, il Consiglio nazionale di Federmoda si è confrontato sul tema dei saldi per cercare di individuare le soluzioni più congrue alla loro massima valorizzazione. “Al netto delle inevitabili differenze nazionali in termini di reti commerciali e di clima, sul fatto che sia necessario mantenere una data unica il fronte è compatto. È un requisito indispensabile per evitare logiche di dumping che finirebbero per danneggiare ulteriormente un segmento di mercato che, invece, necessita del più ampio sostegno, perché da sempre elemento di sicura vitalità per le nostre città”.