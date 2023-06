"Prato in translation", al Pecci si parla dei cambiamenti della città

Prato, 13 giugno 2023 - Una riflessione sulle trasformazioni economiche, sociali e culturali di Prato. Sarà questo il tema di “Prato in translation. Processi globali, trasformazioni locali e sfide aperte”, la due giorni in programma martedì 13 e mercoledì 14 giugno nella sala cinema del Centro Pecci. A organizzare il workshop è Urban Center. La partecipazione è gratuita: per prenotarsi, ecco il link Eventprite. “Da alcuni decenni la città è stata attraversata da processi globali che ne hanno progressivamente ridisegnato tratti distintivi e caratteristiche morfologiche - le parole di Andrea Valzania, curatore dell’evento e membro del comitato scientifico dell’Urban Center - queste complesse trasformazioni necessitano oggi di essere tradotte (e ri-tradotte), conosciute, interpretate, data anche la velocità con la quale si sviluppano e mutano nel tempo".

Il programma

La mattina del 13 giugno (dalle 9:30) sarà dedicata a cercare di fotografare ciò che sta succedendo a Prato, presentando una serie di recenti ricerche e analisi sui principali cambiamenti della struttura economico-sociale e della struttura urbana. A partire dall’intervento di Filippo Barbera, sociologo presso l’Università di Torino e autore del volume in uscita per Laterza “Le piazze vuote. Ritrovare gli spazi della politica”. Durante il pomeriggio dello stesso giorno invece si rifletterà sugli spazi dei luoghi e sugli spazi della politica, entrambi divenuti o percepiti come sempre più ridotti e limitati rispetto alla forza dei processi astratti globali. Seguirà aperitivo con selezione musicale a cura della dj Chemisier. Infine, nel corso della mattinata del 14 giugno (dalle 9:30 alle 13) si parlerà di uno dei processi che maggiormente hanno cambiato e stanno cambiando la città, ovvero le migrazioni globali; il taglio della sessione, tuttavia, concentra l’attenzione sulle giovani generazioni con background migratorio, provando a riflettere sul ruolo che possono avere nel futuro della città.