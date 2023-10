Prato, tornano le lezioni di Anter con ‘Il sole in classe’

Prato, 24 ottobre 2023 - Sta per tornare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio ‘Il sole in classe’, il format promosso da Anter, l’associazione nazionale tutela energie rinnovabili con sede a Prato, sviluppato per fare comprendere ai giovani l’importanza di adottare buone abitudini per la salvaguardia dell’ambiente. Per studenti e insegnanti c'è tempo fino al 28 ottobre per iscriversi. La partecipazione è completamente gratuita e per aderire basterà compilare il form presente sul sito www.anteritalia.org/la-settimana-de-il-sole-in-classe/.

La scuola o l’istituto comprensivo che aderisce al progetto si impegnerà anche a realizzare un video sulla sostenibilità della durata di un minuto. Il tema scelto saranno ‘I minuti di sostenibilità’, cioè un video di un minuto in cui gli studenti dovranno raccontare il loro impegno per un mondo più green. Tutti i video parteciperanno nel 2024 al contest nazionale Anter Green Awards, che assegna alle scuole vincitrici i premi offerti dalla rete di imprese Nwg New World in Green. Ricordiamo che nella precedente edizione del progetto sono stati così raccolti 113 minuti di sostenibilità, di cui sono stati protagonisti oltre 7.000 bambini di 346 classi sul territorio nazionale, con l’obiettivo di sensibilizzare e diffondere azioni utili per la Terra e quindi per tutti noi. Inoltre, per la qualità della proposta e dei supporti sviluppati il ministero dell'Istruzione e del Merito ha inserito ‘Il sole in classe’ tra le proposte di educazione ambientale offerte agli istituti scolastici del paese. Il progetto persegue anche molti degli obiettivi di sostenibilità individuati dall’Agenda Europea 2030. “Per potere raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e tutela dell’ambiente è fondamentale partire dalle nuove generazioni, cioè coloro che nel prossimo futuro saranno la classe dirigente e che si prenderanno cura del territorio che ci circonda – spiega Alessandro Giovannini, presidente di Anter - Il sole in classe si pone proprio questo obiettivo, cercando di raggiungere quanti più studenti e famiglie, così da accrescere sempre più la consapevolezza intorno al tema delle energie rinnovabili e della salvaguardia dell’ambiente. Un progetto che ogni anno raccoglie sempre più adesioni e che organizziamo con grande entusiasmo, anche grazie a centinaia di volontari sparsi in tutta Italia”. Ad oggi il progetto Il sole in classe ha raggiunto più di 6.000 scuole e sensibilizzato oltre 250.000 bambini. Nella passata edizione nelle scuole di Prato sono state svolte 13 lezioni in 4 istituti comprensivi con il coinvolgimento di oltre 250 bambini. Per maggiori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di adesione [../../../../../doliverio/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W6130K7L/[email protected]][email protected].